28 май 2019
Активисты-пограничники получили юбилейные медали
Активисты-пограничники получили юбилейные медали
Активисты-пограничники получили юбилейные медали

Активисты-пограничники получили юбилейные медали

Награды к Дню пограничника вручены в Сарове на торжественном митинге 28 мая.

28 май 2019
28 мая - День пограничника
28 мая - День пограничника
28 мая - День пограничника

28 мая - День пограничника

28 май 2019
«Модный базар» впервые пройдет в Сарове 7 июня
«Модный базар» впервые пройдет в Сарове 7 июня
«Модный базар» впервые пройдет в Сарове 7 июня

«Модный базар» впервые пройдет в Сарове 7 июня

В программе фэшн-встречи - вебинар с историком моды, дресс-кроссинг, фотосессия в дизайнерской одежде, советы стилиста и не только. Организаторы базара гарантируют погружение в мир моды и вдохновляющую атмосферу в кругу единомышленниц. «Модный базар» состоится в Центре поддержки предпринимательства по адресу: пр. Октябрьский, 13. Начало в 18:00.

28 май 2019
Новые правила обязательного медстрахования начали действовать в России
Новые правила обязательного медстрахования начали действовать в России
Новые правила обязательного медстрахования начали действовать в России

Новые правила обязательного медстрахования начали действовать в России

Планируется провести диспансеризацию всего населения. После профилактических исследований у каждого россиянина определят группу здоровья.

28 май 2019
Все саровские лагеря готовы к лету
Все саровские лагеря готовы к лету
Все саровские лагеря готовы к лету

Все саровские лагеря готовы к лету

Межрегиональное управление № 50 ФМБА России провело проверку детских оздоровительных учреждений.

28 май 2019
Кубок на призы экипажа подводной лодки «Саров» прошел в «Маяковке»
Кубок на призы экипажа подводной лодки «Саров» прошел в «Маяковке»
Кубок на призы экипажа подводной лодки «Саров» прошел в «Маяковке»

Кубок на призы экипажа подводной лодки «Саров» прошел в «Маяковке»

Первый открытый турнир по быстрым шашкам собрал 25-26 мая юных и взрослых спортсменов. 

27 май 2019
Награды открытого чемпионата по бадминтону разыграли в Сарове
Награды открытого чемпионата по бадминтону разыграли в Сарове
Награды открытого чемпионата по бадминтону разыграли в Сарове

Награды открытого чемпионата по бадминтону разыграли в Сарове

Соревнования прошли с 23 по 26 мая. В соревнованиях приняли участие 126 спортсменов из Нижегородской, Московской, Калужской, Владимирской, Ивановской, Ленинградской областей. Саровчане завоевали львиную долю наград.

27 май 2019
Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр напомнил, что в соответствии с принятым законом, внутренний роуминг на территории России отменяется с 1 июня. Законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым.

27 май 2019
Саровские пятиклассники могут получить бесплатные путевки в «Артек»
Саровские пятиклассники могут получить бесплатные путевки в «Артек»
Саровские пятиклассники могут получить бесплатные путевки в «Артек»

Саровские пятиклассники могут получить бесплатные путевки в «Артек»

На смену с 17 октября по 7 ноября приглашают юношей, которые будут учиться в 5 классе в 2019-2020 учебном году. Конкурсный отбор портфолио завершится 22 июля.

27 май 2019
Денег на строительство ФОКа в Сарове в бюджете нет
Денег на строительство ФОКа в Сарове в бюджете нет
Денег на строительство ФОКа в Сарове в бюджете нет

Денег на строительство ФОКа в Сарове в бюджете нет

Об этом народным избранникам рассказали представители городской администрации на заседании совместных комитетов городской думы.  1

27 май 2019
Митрополит Георгий совершил чин закладки храма в Сарове
Митрополит Георгий совершил чин закладки храма в Сарове
Митрополит Георгий совершил чин закладки храма в Сарове

Митрополит Георгий совершил чин закладки храма в Сарове

24 мая в Успенском мужском монастыре — Саровской пустыни состоялась закладка храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

27 май 2019
Блокчейн-технологии помогут нижегородцам строже спрашивать с государства
Блокчейн-технологии помогут нижегородцам строже спрашивать с государства
Блокчейн-технологии помогут нижегородцам строже спрашивать с государства

Блокчейн-технологии помогут нижегородцам строже спрашивать с государства

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил проект по внедрению блокчейн-технологий (приложения, работающего на платформе Vostok) в государственное управление на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

27 май 2019
Пожарные тушили на прошлой неделе мусор и сгоревшую еду
Пожарные тушили на прошлой неделе мусор и сгоревшую еду
Пожарные тушили на прошлой неделе мусор и сгоревшую еду

Пожарные тушили на прошлой неделе мусор и сгоревшую еду

С 20 по 27 мая пожарно-спасательные подразделения Сарова выезжали по вызову 27 раз. В 23 случаях горения не обнаружено.

27 май 2019
Танцоры ДДТ завоевали семь призовых мест всероссийского конкурса
Танцоры ДДТ завоевали семь призовых мест всероссийского конкурса
Танцоры ДДТ завоевали семь призовых мест всероссийского конкурса

Танцоры ДДТ завоевали семь призовых мест всероссийского конкурса

Студия «Задоринки» под руководством Анны Козловской в третий раз выступила на Всероссийском хореографическом конкурсе «Крылья» в Саранске. Конкуренцию саровчанам составили 48 коллективов из 13 регионов страны.

27 май 2019
Глеб Никитин: “Новый центр в Кстове поможет значительно улучшить качество дорожного покрытия”
Глеб Никитин: “Новый центр в Кстове поможет значительно улучшить качество дорожного покрытия”
Глеб Никитин: “Новый центр в Кстове поможет значительно улучшить качество дорожного покрытия”

Глеб Никитин: “Новый центр в Кстове поможет значительно улучшить качество дорожного покрытия”

ПАО “ЛУКОЙЛ” открыл научно-исследовательский центр (НИЦ) по битумным материалам в Нижегородской области.

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22 май 2019
Тройное ДТП произошло на перекрестке Музрукова-Мира (ВИДЕО)
Тройное ДТП произошло на перекрестке Музрукова-Мира (ВИДЕО)
Тройное ДТП произошло на перекрестке Музрукова-Мира (ВИДЕО)

Тройное ДТП произошло на перекрестке Музрукова-Мира (ВИДЕО)

Опытный водитель на «Сеате» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилями «Хонда» и «Дэу». Двум участникам дорожно-транспортного происшествия понадобилась медицинская помощь.

24 май 2019
1 600 000 рублей взысканы с бывшего чиновника Росреестра в Сарове
1 600 000 рублей взысканы с бывшего чиновника Росреестра в Сарове
1 600 000 рублей взысканы с бывшего чиновника Росреестра в Сарове

1 600 000 рублей взысканы с бывшего чиновника Росреестра в Сарове

Супруга экс-заместителя начальника территориального отдела Росреестра приобрела в 2017 году квартиру стоимостью 4 900 000 рублей. Законность источников средств на покупку этой недвижимости не подтверждена. Прокуратура обратилась с иском в суд.

24 май 2019
Сергей Кириенко и Глеб Никитин посетят Саров 24 мая
Сергей Кириенко и Глеб Никитин посетят Саров 24 мая
Сергей Кириенко и Глеб Никитин посетят Саров 24 мая

Сергей Кириенко и Глеб Никитин посетят Саров 24 мая

Визита первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко, а также губернатора Нижегородской области Глеба Никитина ожидают в пятницу в Сарове.   1

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