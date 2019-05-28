Награды к Дню пограничника вручены в Сарове на торжественном митинге 28 мая.
В программе фэшн-встречи - вебинар с историком моды, дресс-кроссинг, фотосессия в дизайнерской одежде, советы стилиста и не только. Организаторы базара гарантируют погружение в мир моды и вдохновляющую атмосферу в кругу единомышленниц. «Модный базар» состоится в Центре поддержки предпринимательства по адресу: пр. Октябрьский, 13. Начало в 18:00.
Планируется провести диспансеризацию всего населения. После профилактических исследований у каждого россиянина определят группу здоровья.
Межрегиональное управление № 50 ФМБА России провело проверку детских оздоровительных учреждений.
Первый открытый турнир по быстрым шашкам собрал 25-26 мая юных и взрослых спортсменов.
Соревнования прошли с 23 по 26 мая. В соревнованиях приняли участие 126 спортсменов из Нижегородской, Московской, Калужской, Владимирской, Ивановской, Ленинградской областей. Саровчане завоевали львиную долю наград.
Премьер-министр напомнил, что в соответствии с принятым законом, внутренний роуминг на территории России отменяется с 1 июня. Законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым.
На смену с 17 октября по 7 ноября приглашают юношей, которые будут учиться в 5 классе в 2019-2020 учебном году. Конкурсный отбор портфолио завершится 22 июля.
Об этом народным избранникам рассказали представители городской администрации на заседании совместных комитетов городской думы. 1
24 мая в Успенском мужском монастыре — Саровской пустыни состоялась закладка храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил проект по внедрению блокчейн-технологий (приложения, работающего на платформе Vostok) в государственное управление на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
С 20 по 27 мая пожарно-спасательные подразделения Сарова выезжали по вызову 27 раз. В 23 случаях горения не обнаружено.
Студия «Задоринки» под руководством Анны Козловской в третий раз выступила на Всероссийском хореографическом конкурсе «Крылья» в Саранске. Конкуренцию саровчанам составили 48 коллективов из 13 регионов страны.
ПАО “ЛУКОЙЛ” открыл научно-исследовательский центр (НИЦ) по битумным материалам в Нижегородской области.
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Опытный водитель на «Сеате» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилями «Хонда» и «Дэу». Двум участникам дорожно-транспортного происшествия понадобилась медицинская помощь.
Супруга экс-заместителя начальника территориального отдела Росреестра приобрела в 2017 году квартиру стоимостью 4 900 000 рублей. Законность источников средств на покупку этой недвижимости не подтверждена. Прокуратура обратилась с иском в суд.
Визита первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко, а также губернатора Нижегородской области Глеба Никитина ожидают в пятницу в Сарове. 1