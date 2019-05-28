В программе фэшн-встречи - вебинар с историком моды, дресс-кроссинг, фотосессия в дизайнерской одежде, советы стилиста и не только. Организаторы базара гарантируют погружение в мир моды и вдохновляющую атмосферу в кругу единомышленниц. «Модный базар» состоится в Центре поддержки предпринимательства по адресу: пр. Октябрьский, 13. Начало в 18:00.