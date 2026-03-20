20 мар 2026
Центробанк опустил ключевую ставку до 15 %
Центробанк опустил ключевую ставку до 15 %
Центробанк опустил ключевую ставку до 15 %

Центробанк опустил ключевую ставку до 15 %

20 марта прошло заседание совета директоров Банка России, на котором принято решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов.

20 мар 2026
9 новых автобусов появится в Сарове
9 новых автобусов появится в Сарове
9 новых автобусов появится в Сарове

9 новых автобусов появится в Сарове

Министерство транспорта Нижегородской области поддержало заявку города на участие в программе льготного лизинга.

20 мар 2026
Более 30 000 квадратных метров дорог отремонтируют в Сарове в этом году
Более 30 000 квадратных метров дорог отремонтируют в Сарове в этом году
Более 30 000 квадратных метров дорог отремонтируют в Сарове в этом году

Более 30 000 квадратных метров дорог отремонтируют в Сарове в этом году

Асфальт планируют заменить, в частности, на улицах Зернова, Ключевой и Герцена, а также от КПП-5 до Павловки.

20 мар 2026
Полицейские задержали избивших саровчанина мужчин
Полицейские задержали избивших саровчанина мужчин
Полицейские задержали избивших саровчанина мужчин

Полицейские задержали избивших саровчанина мужчин

14 марта двое жестоко избили саровчанина в магазине на улице Московской. Используя незначительный повод, они беспричинно из хулиганских побуждений нанесли множественные удары руками и ногами по голове и туловищу мужчины и скрылись.

20 мар 2026
Солистки «Звездопада» получили новые награды в Нижнем Новгороде
Солистки «Звездопада» получили новые награды в Нижнем Новгороде
Солистки «Звездопада» получили новые награды в Нижнем Новгороде

Солистки «Звездопада» получили новые награды в Нижнем Новгороде

14 марта в областной столице прошел XVI международный конкурс «Изумрудный дождь».

20 мар 2026
Ученики четырех саровских школ смогут завтракать и обедать в субботу
Ученики четырех саровских школ смогут завтракать и обедать в субботу
Ученики четырех саровских школ смогут завтракать и обедать в субботу

Ученики четырех саровских школ смогут завтракать и обедать в субботу

Оплатить через «Умный Саров» горячее питание на субботу смогут родители учеников лицеев № 3 и 15, гимназии № 2 и школы № 16.

20 мар 2026
Новости Сарова 19.03.2026

19 мар 2026
Гость в студии. Александр Кульков и Елена Богданова

19 мар 2026
Павел Минеев успешно выступил на всероссийском конкурсе молодых исполнителей на народных инструментах
Павел Минеев успешно выступил на всероссийском конкурсе молодых исполнителей на народных инструментах
Павел Минеев успешно выступил на всероссийском конкурсе молодых исполнителей на народных инструментах

Павел Минеев успешно выступил на всероссийском конкурсе молодых исполнителей на народных инструментах

В начале марта в Нижнем Новгороде завершился XXIV Всероссийский открытый конкурс молодых исполнителей на народных инструментах имени М. А. Балакирева. Он традиционно проходит в Нижегородском музыкальном колледже один раз в четыре года.

19 мар 2026
Борцы «Икара» отличились в Саранске
Борцы «Икара» отличились в Саранске
Борцы «Икара» отличились в Саранске

Борцы «Икара» отличились в Саранске

Саровские спортсмены результативно выступили на республиканских соревнованиях по рукопашному бою.

19 мар 2026
Мошенники похищают деньги с помощью рассылки «полезных» файлов
Мошенники похищают деньги с помощью рассылки «полезных» файлов
Мошенники похищают деньги с помощью рассылки «полезных» файлов

Мошенники похищают деньги с помощью рассылки «полезных» файлов

Злоумышленники маскируют вредоносные файлы под бесплатные электронные книги, гайды, чек-листы, антивирусы и так далее. Если человек откроет или скачает такой файл, то мошенники получат полный дистанционный контроль над его устройством.

19 мар 2026
Первый школьный клуб дипломатии открылся в Сарове
Первый школьный клуб дипломатии открылся в Сарове
Первый школьный клуб дипломатии открылся в Сарове

Первый школьный клуб дипломатии открылся в Сарове

Встреча в гимназии № 2 собрала порядка 100 учеников с 5 по 11 класс из разных школ Сарова – тех, кто интересуется международными отношениями, историей и мечтает в будущем представлять нашу страну на мировой арене.

19 мар 2026
Городской музей Сарова присоединится к всероссийской акции «Веди родителей в музей»
Городской музей Сарова присоединится к всероссийской акции «Веди родителей в музей»
Городской музей Сарова присоединится к всероссийской акции «Веди родителей в музей»

Городской музей Сарова присоединится к всероссийской акции «Веди родителей в музей»

С 21 марта по 5 апреля при покупке билета по «Пушкинской карте» посетитель получает скидку 10 % на покупку двух билетов для своих родителей или других родственников. На кассе учреждения нужно показать электронный входной билет, купленный по «Пушкинской карте», и подтвердить личность, тогда можно получить два входных билета со скидкой.

19 мар 2026
Александра Точилина выиграла Первенство Нижегородской области по бадминтону
Александра Точилина выиграла Первенство Нижегородской области по бадминтону
Александра Точилина выиграла Первенство Нижегородской области по бадминтону

Александра Точилина выиграла Первенство Нижегородской области по бадминтону

Также успешно на соревнованиях выступили Вадим Бабыкин и Павел Чивкунов.

19 мар 2026
Новости Сарова 18.03.2026

ТОП ПО ПРОСМОТРАМ

17 мар 2026
Фасад обрушился в новом здании школы № 11
Фасад обрушился в новом здании школы № 11
Фасад обрушился в новом здании школы № 11

Фасад обрушился в новом здании школы № 11

Инцидент произошел во внеурочное время. Детей перевели на дистанционное обучение.

20 мар 2026
Полицейские задержали избивших саровчанина мужчин
Полицейские задержали избивших саровчанина мужчин
Полицейские задержали избивших саровчанина мужчин

Полицейские задержали избивших саровчанина мужчин

14 марта двое жестоко избили саровчанина в магазине на улице Московской. Используя незначительный повод, они беспричинно из хулиганских побуждений нанесли множественные удары руками и ногами по голове и туловищу мужчины и скрылись.

16 мар 2026
Николай Егоров ушел из жизни
Николай Егоров ушел из жизни
Николай Егоров ушел из жизни

Николай Егоров ушел из жизни

Прощание с известным в Сарове хоккеистом и тренером пройдет во вторник, 17 марта, в фойе Ледового дворца с 8:30 до 9:15.

