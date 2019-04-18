Нижегородская область вошла в число регионов с наибольшим числом заявок на конкурс. Выбрано 13 заявок муниципалитетов в пяти номинациях – максимальное количество, которое может быть по условиям конкурса. В прошлом году победителями признаны четыре города: Саров, Арзамас, Выкса и Семенов. Реализация этих проектов начнется в 2019 году. В Сарове будет благоустроен парк имени Зернова.