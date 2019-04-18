18 апр 2019
Кражи велосипедов участились в Сарове
Кражи велосипедов участились в Сарове
Кражи велосипедов участились в Сарове

Кражи велосипедов участились в Сарове

С началом велосезона традиционной добычей воров становятся двухколесные транспортные средства, оставленные в общедоступных местах.

05 апр 2019
Минстрой РФ отметил Нижегородскую область на Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства
Минстрой РФ отметил Нижегородскую область на Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства
Минстрой РФ отметил Нижегородскую область на Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства

Минстрой РФ отметил Нижегородскую область на Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства

Нижегородская область вошла в число регионов с наибольшим числом заявок на конкурс. Выбрано 13 заявок муниципалитетов в пяти номинациях – максимальное количество, которое может быть по условиям конкурса. В прошлом году победителями признаны четыре города: Саров, Арзамас, Выкса и Семенов. Реализация этих проектов начнется в 2019 году. В Сарове будет благоустроен парк имени Зернова.

14 апр 2017
Дополнительное время. Выпуск № 5

Музрукова 39
22 мкр
Квартиры в пойме

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Субсидирование кредита под 6 % продлят до конца его действия

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Торжественный вечер, посвященный 70-летию Саровского драматического театра

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