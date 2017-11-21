Куда сходить в выходные?
В Доме ученых пройдет XXXI сезон «Декабрьских музыкальных вечеров в Сарове»
В Сарове прошел семинар по вопросам взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций
Студия детской мультипликации «Кадрики» выпустила новые ролики (ВИДЕО)
В прошлом месяце было выдано порядка 115 тыс. кредитов на общую сумму 210–230 млрд руб., что на 70% больше, чем в прошлом году, и на 25–35% — чем в кризисном 2014-м. Банки, отделения которых работают в Сарове, уже сообщили о снижении процентных ставок на ипотеку, а застройщики - о лучших условиях для покупки.
22 ноября в кабинете № 322 здания администрации Сарова пройдут публичные слушания по проекту
Вечером 20 ноября прошла акция в поддержку законопроекта о защите жизни с момента зачатия, который
Обе семьи получили квартиры во вторичном фонде по договорам социального найма, как состоящие на
Авария произошла около 13:35 напротив музыкальной школы. На место происшествия выехали сотрудники
23 ноября на дорогах города произошло две аварии с пострадавшими пешеходами. Мужчину
Авария случилась на улице Октябрьской 22 ноября в 16:25. 9-летняя девочка переходила проезжую часть
Цель визита - обмен опытом по формированию ТОСЭР, управляющей компании и другие организационные
Цель участников пикета - поддержать законопроект в защиту жизни детей до рождения, который собрал
Волонтерский центр "Радость моя!" при храме Всех Святых выступил организатором акции. Всех желающих
Соревования приурочили к празднованию Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
На встрече с заслуженным тренером РФ обсудили перспективы развития лыжного спорта в Сарове. Алексей
Финалиста выбирали с помощью зрительского голосования. Безоговорочную победу одержал сотрудник ИТМФ