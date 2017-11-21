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Куда сходить в выходные?

Самые интересные и зрелищные события, которые пройдут в Сарове в выходные, 25 и 26 ноября, в нашей традиционной подборке. Всю афишу можно посмотреть в разделе "Афиша": http://afisha.sarov24.ru/

В Доме ученых пройдет XXXI сезон «Декабрьских музыкальных вечеров в Сарове»

Очередной сезон «Декабрьских музыкальных вечеров в Сарове» памяти Святослава Рихтера откроется концертом камерной музыки. Произведения Моцарта, Гайдна, Чайковского и М. де Фальи исполнит камерный

В Сарове прошел семинар по вопросам взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций

Нижегородские эксперты рассказали сотрудникам саровских организаций о технологии подачи заявок на гранты из бюджетов различных уровней. Семинар состоялся по инициативе администрации Сарова.

Студия детской мультипликации «Кадрики» выпустила новые ролики (ВИДЕО)

В Детской школе искусств № 2 в этом году мультипликации учатся две группы. Младшие ребята создали мультфильм «Паровозик», воспитанники постарше сняли ролик о мультстудии.
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Официально

Город Область Страна Мир

21-11-2017, 15:48
Появится ли в Сарове новая дорога до городского кладбища?

22 ноября в кабинете № 322 здания администрации Сарова пройдут публичные слушания по проекту

21-11-2017, 10:21
Около ста жителей Сарова приняли участие в митинге на площади Ленина

Вечером 20 ноября прошла акция в поддержку законопроекта о защите жизни с момента зачатия, который

23-11-2017, 16:55
Семьи Игнатишиных и Рябовых улучшили свои жилищные условия

Обе семьи получили квартиры во вторичном фонде по договорам социального найма, как состоящие на

Проиcшествия

Криминал ЧС ДТП Прочее

21-11-2017, 14:22
На улице Академика Харитона "Чери" въехал в экскаватор

Авария произошла около 13:35 напротив музыкальной школы. На место происшествия выехали сотрудники

24-11-2017, 09:41
Двоих человек госпитализировали после ДТП в Сарове

23 ноября на дорогах города произошло две аварии с пострадавшими пешеходами. Мужчину

22-11-2017, 15:23
В Первомайске сбили школьницу на пешеходном переходе

Авария случилась на улице Октябрьской 22 ноября в 16:25. 9-летняя девочка переходила проезжую часть

Общество

Экономика Строительство Медицина Религия

21-11-2017, 09:36
В Технопарке «Саров» прошла встреча представителей ТОСЭР Рузаевки с руководством технопарка «Саров»

Цель визита - обмен опытом по формированию ТОСЭР, управляющей компании и другие организационные

24-11-2017, 11:26
Жители Дивеева провели пикет в защиту семейных ценностей

Цель участников пикета - поддержать законопроект в защиту жизни детей до рождения, который собрал

20-11-2017, 16:50
20 ноября в 19:00 начнется акция в защиту жизни "Хочу жить"

Волонтерский центр "Радость моя!" при храме Всех Святых выступил организатором акции. Всех желающих

По интересам

Хайтек Наука Образование Культура Спорт Авто

21-11-2017, 10:58
В Сарове прошел турнир по лазертагу

Соревования приурочили к празднованию Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

21-11-2017, 14:48
Глава администрации Сарова поздравил Николая Седова с 55-летием

На встрече с заслуженным тренером РФ обсудили перспективы развития лыжного спорта в Сарове. Алексей

22-11-2017, 10:01
Илья Осинин примет участие в суперкубке отраслевых "Научных боев"

Финалиста выбирали с помощью зрительского голосования. Безоговорочную победу одержал сотрудник ИТМФ

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