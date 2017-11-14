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Эксперты отмечают рост цен предложения по новостройкам

Мониторинг цен на новостройки в России показал, что в октябре продолжился рост стоимости предложений. Средневзвешенная цена квадратного метра растет 5 месяцев подряд и в октябре составила 64 751 руб. за 1 кв. м. За два осенних месяца цены выросли на 0,8%.

В Нижнем Новгороде проходит массовая эвакуация

Поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в пяти торговых центрах, среди которых "Седьмое небо", "Золотая миля", "Фантастика", "Индиго", "Республика". 
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Куда сходить в выходные?

Спланировать выходные так, чтобы провести их с пользой и удовольствием, поможет наш традиционный обзор самых интересных спортивных и культурных событий Сарова для детей и взрослых на 18 и 19 ноября.

Художники Сарова открыли выставку в Художественной галерее

16 ноября в Городской художественной галерее состоялось торжественное открытие выставки "Художники Сарова-2017". В этом году в ней приняли участие более 50 городских художников, среди которых
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Город Область Страна Мир

14-11-2017, 17:00
Второй пакет цифровых программ запущен в Нижегородской области

Филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» завершил монтаж  1

14-11-2017, 13:51
20 ноября в Сарове на площади Ленина пройдет митинг

Митинг организуют активисты волонтерского центра «Радость моя!» при храме Всех Святых. Они в числе

15-11-2017, 14:59
В Нижнем Новгороде и Сарове в 2018 году запустят пилотный проект «Цифровой город»

Решение принято на совещании врио Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с заместителями

Проиcшествия

Криминал ЧС ДТП Прочее

14-11-2017, 10:24
Директора саровской школы оштрафовали на 15 000 рублей

Штраф выписан за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Проверку

15-11-2017, 10:23
На улице Зернова сбили пешехода (ВИДЕО)

Мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал

17-11-2017, 14:04
Задержаны шестеро подозреваемых в производстве контрафактного алкоголя

С января 2016 года по октябрь 2017 года участники организованной группы на территории Нижнего

Общество

Экономика Строительство Медицина Религия

14-11-2017, 13:34
Арзамасский приборостроительный завод и "СаровИнвест" наметили хорошие перспективы серьезного сотрудничества

Делегация компании «СаровИнвест» посетила с ответным визитом Арзамасский приборостроительный завод.

15-11-2017, 16:50
Завершен монтаж кровли стадиона «Нижний Новгород»

Специалисты установили 54 705 квадратных метров покрытия над зрительскими трибунами и зоной фойе.

16-11-2017, 10:51
Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка покупает пенсионный фонд «ВНИИЭФ-Гарант»

Сделка согласована с советом директоров НПФ Сбербанка и Федеральной антимонопольной службой. Детали

По интересам

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17-11-2017, 15:44
Разработка ВНИИЭФ вошла в число победителей конкурса «Лучший ИТ-проект года» Нижегородской области

15 ноября в Нижнем Новгороде состоялась церемония награждения победителей конкурса. Ядерный центр  4

17-11-2017, 17:44
Художники Сарова открыли выставку в Художественной галерее

16 ноября в Городской художественной галерее состоялось торжественное открытие выставки "Художники

15-11-2017, 11:18
Стали известны имена победителей турнира по бадминтону

Первые места заняли Елизавета Долгих, Екатерина Зыкова, Вячеслав Никитин, Вадим Долгих.

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