Мониторинг цен на новостройки в России показал, что в октябре продолжился рост стоимости предложений. Средневзвешенная цена квадратного метра растет 5 месяцев подряд и в октябре составила 64 751 руб. за 1 кв. м. За два осенних месяца цены выросли на 0,8%.