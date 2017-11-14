Эксперты отмечают рост цен предложения по новостройкам
В Нижнем Новгороде проиходит массовая эвакуация
Куда сходить в выходные?
Художники Сарова открыли выставку в Художественной галерее
Филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» завершил монтаж 1
Митинг организуют активисты волонтерского центра «Радость моя!» при храме Всех Святых. Они в числе
Решение принято на совещании врио Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с заместителями
Штраф выписан за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Проверку
Мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал
С января 2016 года по октябрь 2017 года участники организованной группы на территории Нижнего
Делегация компании «СаровИнвест» посетила с ответным визитом Арзамасский приборостроительный завод.
Специалисты установили 54 705 квадратных метров покрытия над зрительскими трибунами и зоной фойе.
Сделка согласована с советом директоров НПФ Сбербанка и Федеральной антимонопольной службой. Детали
12 ноября воспитанницы ДЮСШ «Икар» выступили на открытом кубке Мурома по художественной гимнастике
15 ноября в Нижнем Новгороде состоялась церемония награждения победителей конкурса. Ядерный центр 3
Первые места заняли Елизавета Долгих, Екатерина Зыкова, Вячеслав Никитин, Вадим Долгих.