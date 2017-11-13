Художники Сарова открыли выставку в Художественной галерее
В честь 25-летия ДМиС в городской администрации прошла торжественная церемония
Разработка ВНИИЭФ вошла в число победителей конкурса «Лучший ИТ-проект года» Нижегородской области
Задержаны шестеро подозреваемых в производстве контрафактного алкоголя
На сайте администрации города опубликован проект муниципальной программы «Формирование комфортной
Инвестиционный совет региона рассмотрел и одобрил заявку клинической больницы № 50 на 1
Филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» завершил монтаж 1
Как сообщили в полиции, саровчанин покинул город и перестал общаться с родственниками. Оказалось,
Штраф выписан за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Проверку
За период с 6 по 12 ноября пожарно-спасательные подразделения Сарова выезжали по вызову 19 раз. В 6
Делегация компании «СаровИнвест» посетила с ответным визитом Арзамасский приборостроительный завод.
Специалисты установили 54 705 квадратных метров покрытия над зрительскими трибунами и зоной фойе.
Сделка согласована с советом директоров НПФ Сбербанка и Федеральной антимонопольной службой. Детали
12 ноября воспитанницы ДЮСШ «Икар» выступили на открытом кубке Мурома по художественной гимнастике
Финал конкурса «Педагог года - 2017» состоялся в нашем городе 10 ноября. В профессиональном
15 ноября в Нижнем Новгороде состоялась церемония награждения победителей конкурса. Ядерный центр 3