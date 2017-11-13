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Художники Сарова открыли выставку в Художественной галерее

16 ноября в Городской художественной галерее состоялось торжественное открытие выставки "Художники Сарова-2017". В этом году в ней приняли участие более 50 городских художников, среди которых традиционно и любители изобразительного искусства, и профессионалы.

В честь 25-летия ДМиС в городской администрации прошла торжественная церемония

Департамент по делам молодежи и спорта отмечает в 2017 году 25-летие. Благодарственные письма и почетные грамоты по этому случаю вручены экс-руководителям ДМиС и действующим сотрудникам департамента.

Разработка ВНИИЭФ вошла в число победителей конкурса «Лучший ИТ-проект года» Нижегородской области

15 ноября в Нижнем Новгороде состоялась церемония награждения победителей конкурса. Ядерный центр заслужил награду за разработку комплекса программ управления производством системы поддержки полного
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Задержаны шестеро подозреваемых в производстве контрафактного алкоголя

С января 2016 года по октябрь 2017 года участники организованной группы на территории Нижнего Новгорода и Дзержинска производили, хранили и перевозили для продажи немаркированную алкогольную
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Город Область Страна Мир

13-11-2017, 14:45
В Сарове появится памп-трек, сухой фонтан, новые зоны отдыха для детей и взрослых

На сайте администрации города опубликован проект муниципальной программы «Формирование комфортной

13-11-2017, 10:14
На поликлинику в Сарове могут потратить почти миллиард рублей

Инвестиционный совет региона рассмотрел и одобрил заявку клинической больницы № 50 на  1

14-11-2017, 17:00
Второй пакет цифровых программ запущен в Нижегородской области

Филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» завершил монтаж  1

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13-11-2017, 13:50
Поиски 26-летнего саровчанина завершены. Мужчина найден живым на территории Нижегородской области

Как сообщили в полиции, саровчанин покинул город и перестал общаться с родственниками. Оказалось,

14-11-2017, 10:24
Директора саровской школы оштрафовали на 15 000 рублей

Штраф выписан за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Проверку

13-11-2017, 15:33
Огонь уничтожил дом, гараж и баню на улице Гайдара

За период с 6 по 12 ноября пожарно-спасательные подразделения Сарова выезжали по вызову 19 раз. В 6

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14-11-2017, 13:34
Арзамасский приборостроительный завод и "СаровИнвест" наметили хорошие перспективы серьезного сотрудничества

Делегация компании «СаровИнвест» посетила с ответным визитом Арзамасский приборостроительный завод.

15-11-2017, 16:50
Завершен монтаж кровли стадиона «Нижний Новгород»

Специалисты установили 54 705 квадратных метров покрытия над зрительскими трибунами и зоной фойе.

16-11-2017, 10:51
Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка покупает пенсионный фонд «ВНИИЭФ-Гарант»

Сделка согласована с советом директоров НПФ Сбербанка и Федеральной антимонопольной службой. Детали

По интересам

Хайтек Наука Образование Культура Спорт Авто

13-11-2017, 17:55
Саровские гимнастки выиграли открытый кубок Мурома

12 ноября воспитанницы ДЮСШ «Икар» выступили на открытом кубке Мурома по художественной гимнастике

13-11-2017, 12:41
Воспитатель «Солнечного города» признана лучшим педагогом Сарова

Финал конкурса «Педагог года - 2017» состоялся в нашем городе 10 ноября. В профессиональном

Вчера, 15:44
Разработка ВНИИЭФ вошла в число победителей конкурса «Лучший ИТ-проект года» Нижегородской области

15 ноября в Нижнем Новгороде состоялась церемония награждения победителей конкурса. Ядерный центр  3

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* "Саровская Ривьера" открыта для горожан. 
* Саровские хоккеисты встретились на льду с командой из Китая. 
* Куда сходить в выходные?

Это и многое другое смотрите в 19:30 на "Канале-16"!

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